DOF apreende mais de 2 mil pacotes de cigarros contrabandeados em Dourados

Kátia Kuratone

A ação ocorreu em uma residência no bairro Jardim Pelicano, apontada como entreposto de contrabandistas. (Divulgação DOF)

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, nesta quinta-feira (6), em Dourados, dois veículos carregados com cerca de 2 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. A ação ocorreu em uma residência no bairro Jardim Pelicano, apontada como entreposto de contrabandistas. Um homem de 41 anos foi preso em flagrante.

A equipe realizava patrulhamento no perímetro urbano da cidade quando recebeu a informação sobre a movimentação suspeita no imóvel. Segundo a polícia, no local, os militares encontraram um GM Astra totalmente carregado e um Fiat Fiorino sendo abastecido com as caixas de cigarros.

Durante a abordagem, o suspeito confessou que preparava os veículos para o transporte das cargas, que seriam levadas até o município de Presidente Epitácio, em São Paulo. O material apreendido foi avaliado em aproximadamente R$ 140 mil.

Os veículos, os cigarros e o homem detido foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Dourados.

