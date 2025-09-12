Veículos de Comunicação
Início Dourados

Tráfico

DOF apreende mais de 370 quilos de cocaína, avaliados em mais de R$ 21 milhões

Kátia Kuratone

O material apreendido, avaliado em quase R$ 21,5 milhões, foi encaminhado à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados. (Divulgação/DOF)

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam na manhã desta sexta-feira (12), em Dourados, mais de 370 quilos de cloridrato de cocaína e pasta base de cocaína. As drogas eram transportadas em um compartimento oculto de uma carreta, conduzida por um homem de 34 anos. 

O material apreendido, avaliado em quase R$ 21,5 milhões, foi encaminhado à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados.

Os militares faziam patrulhamento na MS-276, próximo ao Distrito de Indápolis, quando receberam a informação que uma carreta estaria transportando drogas em compartimentos ocultos. 

Ao todo, foram apreendidos 125 tabletes de cloridrato de cocaína que após a pesagem totalizaram 136,4 quilos da droga, além de 224 tabletes de pasta base, com peso total de 235,3 quilos. 

Questionado, o motorista da carreta afirmou que pegou os entorpecentes em Ponta Porã e levaria até a cidade de Maringá. 

