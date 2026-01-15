Veículos de Comunicação
Início Dourados

POLICIAL

DOF apreende quase meia tonelada de droga na MS-290 em Naviraí

Kátia Kuratone

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 1,1 milhão, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Naviraí. (Divulgação/DOF)

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam na MS-290, em Naviraí – cidade localizada a 140 km de Dourados – aproximadamente 494 quilos de maconha, que eram transportados em um veículo VW Saveiro. A ocorrência aconteceu na madrugada desta quinta-feira (15).

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 1,1 milhão, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Naviraí.

Segundo a polícia, os militares realizavam patrulhamento pela Estrada da Balsinha, zona rural do município, quando deram ordem de parada ao condutor do automóvel. O motorista não obedeceu e tentou fugir.

Após alguns quilômetros de acompanhamento, o condutor abandonou o veículo, que estava carregado com diversos fardos da droga, e fugiu em meio a uma área de mata. Diligências foram realizadas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. (Com informações da assessoria)

