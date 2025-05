DOF apreende quase R$ 500 mil em mercadorias contrabandeadas

Um homem de 45 anos foi detido durante a ação dos Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) nesta segunda-feira (6), em Fátima do Sul. Uma caminhonete VW Amarok foi apreendida carregada com produtos de descaminho.

A equipe do DOF realizava patrulhamento na MS-278, em área rural do município, quando avistou o veículo em alta velocidade. Diante da suspeita, os policiais iniciaram acompanhamento tático e conseguiram abordar o motorista já no perímetro urbano de Vicentina.

Durante a abordagem, o condutor admitiu que transportava mercadorias de origem estrangeira. Na vistoria do veículo, os militares localizaram 558 aparelhos celulares e 25 aspiradores de pó modelo robô, todos sem comprovação fiscal.

O valor estimado da carga apreendida é de R$ 482 mil. O material e o veículo foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Dourados, onde o caso será investigado como crime de descaminho.