DOF apreende R$ 1,3 milhão em celulares contrabandeados em Dourados

Uma ação resultou na apreensão de 482 aparelhos celulares de origem estrangeira, na rodovia MS-379, em Dourados. O material estava escondido em compartimentos secretos de uma carreta bitrem Scania, e o motorista, de 42 anos, foi preso em flagrante. A operação conjunta do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) com o Exército Brasileiro e o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Os policiais realizavam patrulhamento entre Dourados e Laguna Carapã, quando receberam informações de que um veículo de grande porte seguiria em direção a São Paulo transportando mercadorias ilegais. Com base nas características repassadas, a equipe localizou a carreta nas proximidades da Usina São Fernando e realizou a abordagem.

Durante a entrevista, o condutor apresentou versões contraditórias sobre o destino e o objetivo da viagem. A atitude levantou suspeitas, levando os agentes a realizar uma vistoria minuciosa no veículo.

Dentro das caçambas e da cabine, foram encontrados compartimentos ocultos onde os celulares estavam cuidadosamente escondidos. (Com informações da assessoria)