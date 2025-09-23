DOF apreende veículos adulterados; um homem foi preso

Durante patrulhamento nas imediações do anel viário Oeste, zona rural de Dourados, na tarde desta segunda-feira (22), policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, dois veículos com sinal identificador adulterados. Um homem de 23 anos foi preso em flagrante.

Segundo as informações policiais, os dois automóveis evadiram da pista ao perceberem a presença do DOF, tomando sentido para o perímetro urbano da cidade. Durante diligências e com utilização do helicóptero da unidade, dois carros com as mesmas características, foram localizados estacionados em uma residência. Em entrevista com o proprietário dos veículos Honda HRV e Mitsubishi ASX, foi verificado que ambos tinham adulteração nos números dos motores. O suspeito afirmou que os dois veículos eram seus e que havia comprado, por meio de redes sociais, em Campo Grande.

Diante dos fatos, os automóveis e o homem foram encaminhados à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira).