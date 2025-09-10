Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Polícia

DOF apreende veículos com mercadorias contrabandeadas na MS-164

Kátia Kuratone

Os militares faziam bloqueio na MS-164, próximo à Usina Tonon, zona rural do município, quando interceptaram dois Fiat Uno e um GM Corsa. (Divulgação DOF)
Os militares faziam bloqueio na MS-164, próximo à Usina Tonon, zona rural do município, quando interceptaram dois Fiat Uno e um GM Corsa. (Divulgação DOF)

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), apreenderam nesta quarta-feira (10), três carros carregados com mercadorias e cigarros contrabandeados do Paraguai. A ação foi registrada em Maracaju e quatro homens com idades entre 25 e 47 anos foram detidos. 

Os militares faziam bloqueio na MS-164, próximo à Usina Tonon, zona rural do município, quando interceptaram dois Fiat Uno e um GM Corsa.

Em vistoria nos automóveis, foram encontrados 1.250 pacotes de cigarros, 90 frascos de perfumes e 131 aparelhos hospitalares de origem estrangeira. 

Indagados, todos afirmaram que pegaram os produtos em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e levariam até Campo Grande.

Os materiais apreendidos, avaliados em aproximadamente R$ 750 mil, foram encaminhados à Delegacia da Receita Federal de Ponta Porã. 

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos