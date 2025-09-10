DOF apreende veículos com mercadorias contrabandeadas na MS-164

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), apreenderam nesta quarta-feira (10), três carros carregados com mercadorias e cigarros contrabandeados do Paraguai. A ação foi registrada em Maracaju e quatro homens com idades entre 25 e 47 anos foram detidos.

Os militares faziam bloqueio na MS-164, próximo à Usina Tonon, zona rural do município, quando interceptaram dois Fiat Uno e um GM Corsa.

Em vistoria nos automóveis, foram encontrados 1.250 pacotes de cigarros, 90 frascos de perfumes e 131 aparelhos hospitalares de origem estrangeira.

Indagados, todos afirmaram que pegaram os produtos em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e levariam até Campo Grande.

Os materiais apreendidos, avaliados em aproximadamente R$ 750 mil, foram encaminhados à Delegacia da Receita Federal de Ponta Porã.