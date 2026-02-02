Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Departamento de Operações de Fronteira

DOF divulga edital do XI Curso de Especialização em Policiamento de Fronteira

Kátia Kuratone

As inscrições poderão ser realizadas no período de 2 a 13 de fevereiro de 2026. (Foto: Divulgação/DOF)
As inscrições poderão ser realizadas no período de 2 a 13 de fevereiro de 2026. (Foto: Divulgação/DOF)

O DOF (Departamento de Operações de Fronteira) divulgou, nesta segunda-feira (2), o edital do XI CEPFRON (Curso de Especialização em Policiamento de Fronteira). O certame está disponível no site oficial da unidade: www.dof.ms.gov.br.

O edital traz informações detalhadas sobre o curso, inscrições, número de vagas, público-alvo e o cronograma completo de todas as etapas do processo de seleção dos candidatos.

As inscrições poderão ser realizadas no período de 2 a 13 de fevereiro de 2026. O curso será desenvolvido nas instalações da sede do DOF, localizada em Dourados, além de outros municípios da região de fronteira.

Notícias Relacionadas

A capacitação terá duração de 62 dias, com carga horária total de 737 horas curriculares, sendo 365 horas/aula, 288 horas de estágio operacional no âmbito do DOF e 84 horas/aula destinadas a atividades complementares.

O XI CEPFRON está previsto para iniciar no dia 2 de abril, com término no dia 2 de junho.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
A sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos de 2026 acontece nesta terça-feira (3), a partir das 14h30, na Câmara Municipal de Dourados. (Foto: F.Grott/CMD)

POLÍTICA

Câmara de Dourados abre ano legislativo nesta terça-feira com sessão solene e a primeira sessão ordinária

A sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos de 2026 acontece nesta terça-feira (3), a partir das 14h30, na Câmara Municipal de Dourados. De acordo com a programação divulgada pela assessoria, haverá um momento de bênção ecumênica, além dos pronunciamentos do prefeito Marçal Filho (PSDB) e da presidente do Legislativo, a vereadora Liandra Brambilla (PSDB). […]
Na ação, ninguém foi preso. O material apreendido foi avaliado em aproximadamente R$ 280 mil. (Divulgação/DOF)

POLÍCIA

Veículos carregados com cigarros contrabandeados do Paraguai são apreendidos no distrito de Vila Vargas

Dois veículos carregados com 4.400 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai foram apreendidos por policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) neste domingo (1/2), no distrito de Vila Vargas, em Dourados. Na ação, ninguém foi preso. O material apreendido foi avaliado em aproximadamente R$ 280 mil. Segundo a polícia, a apreensão ocorreu quando […]