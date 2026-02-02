DOF divulga edital do XI Curso de Especialização em Policiamento de Fronteira

O DOF (Departamento de Operações de Fronteira) divulgou, nesta segunda-feira (2), o edital do XI CEPFRON (Curso de Especialização em Policiamento de Fronteira). O certame está disponível no site oficial da unidade: www.dof.ms.gov.br.

O edital traz informações detalhadas sobre o curso, inscrições, número de vagas, público-alvo e o cronograma completo de todas as etapas do processo de seleção dos candidatos.

As inscrições poderão ser realizadas no período de 2 a 13 de fevereiro de 2026. O curso será desenvolvido nas instalações da sede do DOF, localizada em Dourados, além de outros municípios da região de fronteira.