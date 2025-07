DOF e CGPA apreendem mais de 2,7 toneladas de drogas; carga é avaliada em R$ 12 milhões

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) e CGPA (Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo) apreenderam nesta quinta-feira (3), em Dourados, um caminhão Baú carregado com mais de 2.750 quilos de maconha, skunk e haxixe.

Na ação, um homem de 36 anos e uma mulher 18 anos foram presos em flagrante e um adolescente de 16 anos foi apreendido. O material apreendido foi avaliado em mais de R$ 12,2 milhões e encaminhado à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira) em Dourados.

Os policiais faziam bloqueio na MS-156, zona rural do município, quando deram ordem de parada ao condutor do veículo. Durante entrevista, os três apresentaram versões desencontradas e muito nervosismo.

Em vistoria no compartimento de cargas do caminhão foram encontrados 2.321 quilos de maconha, 387 quilos de skunk e 50 quilos de haxixe marroquino. Em checagem aos agregados do automóvel, foi constatado que as placas afixadas eram falsas e que o caminhão havia sido roubado na cidade de Várzea Grande (MT), no mês passado.

Questionados, os três afirmaram que pegaram as drogas em Coronel Sapucaia e levariam até a cidade de Cuiabá (MT) onde cada um receberia R$ 7 mil pelo transporte.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).