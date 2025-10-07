Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

CONTRABANDO

Vídeo; DOF fecha entreposto de contrabandistas e apreende 17 veículos

Jhonatan Xavier

Ação aconteceu no Assentamento Itamarati, região de Ponta Porã / Foto: DOF/Divulgação
Ação aconteceu no Assentamento Itamarati, região de Ponta Porã / Foto: DOF/Divulgação

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, nesta segunda-feira (6), 17 veículos carregados com materiais de contrabando e descaminho em uma chácara no Assentamento Itamarati, em Ponta Porã. Na ação, 14 pessoas, sendo 12 homens e duas mulheres, foram presas em flagrante.

Durante patrulhamento pela MS-164, zona rural do município, os militares receberam informações sobre a existência de veículos escondidos no local. Ao chegarem à chácara, diversas pessoas tentaram fugir a pé e com os automóveis em meio à vegetação. No primeiro ponto da operação, dez veículos foram apreendidos e nove pessoas detidas.

Com o apoio de uma segunda equipe, do helicóptero Harpia e da Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo (CGPA), os policiais localizaram outros sete veículos em um canavial próximo. Nessa etapa, cinco pessoas também foram presas.

De acordo com o DOF, os detidos afirmaram que haviam carregado as mercadorias em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e as levariam até Campo Grande. Eles disseram trabalhar como “freteiros” para o transporte do contrabando.

A operação resultou na apreensão de 11.550 pacotes de cigarros, 137 pneus, 160 cigarros eletrônicos, 175 essências de narguilé, além de perfumes e eletrônicos. O valor total estimado das mercadorias é de R$ 1,4 milhão. Todo o material e os suspeitos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã.

DOF/Divulgação
Assuntos

Mais notícias

Mais artigos