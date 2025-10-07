Vídeo; DOF fecha entreposto de contrabandistas e apreende 17 veículos

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, nesta segunda-feira (6), 17 veículos carregados com materiais de contrabando e descaminho em uma chácara no Assentamento Itamarati, em Ponta Porã. Na ação, 14 pessoas, sendo 12 homens e duas mulheres, foram presas em flagrante.

Durante patrulhamento pela MS-164, zona rural do município, os militares receberam informações sobre a existência de veículos escondidos no local. Ao chegarem à chácara, diversas pessoas tentaram fugir a pé e com os automóveis em meio à vegetação. No primeiro ponto da operação, dez veículos foram apreendidos e nove pessoas detidas.

Com o apoio de uma segunda equipe, do helicóptero Harpia e da Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo (CGPA), os policiais localizaram outros sete veículos em um canavial próximo. Nessa etapa, cinco pessoas também foram presas.

De acordo com o DOF, os detidos afirmaram que haviam carregado as mercadorias em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e as levariam até Campo Grande. Eles disseram trabalhar como “freteiros” para o transporte do contrabando.

A operação resultou na apreensão de 11.550 pacotes de cigarros, 137 pneus, 160 cigarros eletrônicos, 175 essências de narguilé, além de perfumes e eletrônicos. O valor total estimado das mercadorias é de R$ 1,4 milhão. Todo o material e os suspeitos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã.