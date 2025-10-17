Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

TRÁFICO DE DROGAS

DOF fecha entreposto e apreende quase 4 toneladas de droga

Jhonatan Xavier

Material apreendido foi avaliada em R$ 7,8 milhões / Foto: DOF/Divulgação
Material apreendido foi avaliada em R$ 7,8 milhões / Foto: DOF/Divulgação

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, nesta sexta-feira (17), em um entreposto localizado na Vila Santo Amaro, em Campo Grande, 3.820 quilos de maconha e recuperaram uma caminhonete Toyota Hilux e uma picape VW Saveiro, ambos os veículos com registro de furto.

Segundo as informações policiais, os militares chegaram até o imóvel, utilizado pelos traficantes, após denúncia anônima que relatava intensa movimentação de criminosos no local. Durante diligências no bairro, a casa com as mesmas características descritas na denúncia foi localizada abandonada. Buscas foram realizadas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado.

Além dos dois veículos que já estavam carregados com a droga, mais fardos de maconha foram encontrados em um dos cômodos. Em checagem aos agregados dos automóveis, foi constatado que a Hilux havia sido furtada em Coronel Sapucaia e a Saveiro em Campo Grande.

Os materiais apreendidos, avaliados em aproximadamente R$ 7,8 milhões, foram encaminhados à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos