DOF fecha entreposto e apreende quase 4 toneladas de droga

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, nesta sexta-feira (17), em um entreposto localizado na Vila Santo Amaro, em Campo Grande, 3.820 quilos de maconha e recuperaram uma caminhonete Toyota Hilux e uma picape VW Saveiro, ambos os veículos com registro de furto.

Segundo as informações policiais, os militares chegaram até o imóvel, utilizado pelos traficantes, após denúncia anônima que relatava intensa movimentação de criminosos no local. Durante diligências no bairro, a casa com as mesmas características descritas na denúncia foi localizada abandonada. Buscas foram realizadas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado.

Além dos dois veículos que já estavam carregados com a droga, mais fardos de maconha foram encontrados em um dos cômodos. Em checagem aos agregados dos automóveis, foi constatado que a Hilux havia sido furtada em Coronel Sapucaia e a Saveiro em Campo Grande.

Os materiais apreendidos, avaliados em aproximadamente R$ 7,8 milhões, foram encaminhados à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados.