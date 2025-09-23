DOF recupera dois veículos roubados com mais de 3 toneladas de drogas

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, na manhã desta terça-feira (23), em Ponta Porã, uma caminhonete Toyota Hilux e um Hyundai HB20 carregados com 3.330 quilos maconha. Os veículos tinham registros de roubo e furto fora do Estado.

A droga apreendida, avaliada em R$ 6,9 milhões, foi encaminhado à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados.

Segundo informações da polícia, os militares faziam bloqueio na MS-164, próximo ao Assentamento Itamarati, quando deram ordem de parada aos condutores dos veículos, que não obedeceram e tentaram fugir.

Após acompanhamento por cerca de cinco quilômetros, o HB20 foi encontrado abandonado às margens da rodovia. Diligências foram feitas, mas nenhum suspeito foi localizado.

O motorista da Hilux também abandonou o veículo, cerca de 30 quilômetros do ponto inicial da abordagem. Na checagem, os policiais constataram que o HB20 havia sido roubado no mês passado em Vitória (ES), e a Hilux furtada em julho, em Paranavaí (PR).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Siga o DOF no Instagram: @dofpmms e no Facebook: pmmsdof.