DOF recupera dois veículos roubados e apreende mais de 2 toneladas de drogas em Rio Brilhante

Dois veículos, uma caminhonete Nissan Frontier e em um Jeep Compass, ambos com registro de roubo no Estado de São Paulo, que estavam transportando 2.082 quilos de maconha foram apreendidos por policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) na madrugada desta sexta-feira (23), em Rio Brilhante.

Os veículos e a droga apreendida, avaliados em aproximadamente R$ 4,2 milhões, foram encaminhados à Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados.

De acordo com as informações policiais, os militares realizavam patrulhamento pela Estrada do Suez, zona rural do município, quando receberam a informação de transeuntes de que dois veículos estariam trafegando de forma suspeita, sendo que um deles aparentava estar sendo guinchado.

As equipes do DOF localizaram os automóveis na estrada, no entanto, os indivíduos que estavam nos veículos, ao perceberem a presença policial, abandonaram os carros e fugiram a pé em meio a uma área de mata. Buscas foram realizadas na região, porém nenhum suspeito foi localizado.

Em checagem às placas afixadas, os policiais constataram que a caminhonete Nissan Frontier possuía registro de roubo em outubro do ano passado no município de Ribeirão Preto (SP). O Jeep Compass também apresentava queixa de roubo, em outubro de 2025, na cidade de Valinhos (SP).

O DOF mantém um canal direto com o cidadão para denúncias anônimas pelo telefone 0800 647-6300. O sigilo é garantido.