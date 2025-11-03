Veículos de Comunicação
DOF recupera veículo furtado no Paraná que seria usado no contrabando em MS

Kátia Kuratone

Durante a checagem os policiais constataram que as placas afixadas eram falsas e que o automóvel havia sido furtado em novembro do ano passado, na cidade de Curitiba (PR). (Divulgação/DOF)
Um veículo GM Cobalt furtado no Estado do Paraná foi recuperado na rodovia MS-380, zona rural de Ponta Porã – cidade que fica a 120 km de Dourados. Um homem de 29 anos foi preso em flagrante durante a ação, que foi realizada no último sábado (1), durante uma fiscalização na rodovia.

Questionado sobre o destino da viagem e a origem do carro, o condutor afirmou que havia comprado o veículo de um primo e que pretendia levá-lo ao Paraguai para carregá-lo com cigarros.

Durante a checagem os policiais constataram que as placas afixadas eram falsas e que o automóvel havia sido furtado em novembro do ano passado, na cidade de Curitiba (PR).

O veículo e o homem detido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.

