DOF recupera veículo furtado no Paraná que seria usado no contrabando em MS

Um veículo GM Cobalt furtado no Estado do Paraná foi recuperado na rodovia MS-380, zona rural de Ponta Porã – cidade que fica a 120 km de Dourados. Um homem de 29 anos foi preso em flagrante durante a ação, que foi realizada no último sábado (1), durante uma fiscalização na rodovia.

Questionado sobre o destino da viagem e a origem do carro, o condutor afirmou que havia comprado o veículo de um primo e que pretendia levá-lo ao Paraguai para carregá-lo com cigarros.

Durante a checagem os policiais constataram que as placas afixadas eram falsas e que o automóvel havia sido furtado em novembro do ano passado, na cidade de Curitiba (PR).

O veículo e o homem detido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.