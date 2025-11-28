Dois atletas de Dourados vão representar MS no Campeonato Brasileiro

Os atletas de Dourados Vinícius Francisco Soares Dias, de 12 anos e Isadora Baseggio Stello, de 16 anos, ambos da equipe da Associação de Tênis de Mesa ACE PONG, vão representar o Mato Grosso do Sul na modalidade Tênis de Mesa, no Campeonato Brasileiro. Eles foram classificados para participar do Brasileirão que ocorrerá na cidade de Blumenau em Santa Catarina entre os dias 5 e 14 de dezembro.

Segundo a mãe de Vinícius, Patrícia Dias, os dois embarcam no dia 3 de dezembro e a expectativa é a melhor possível. “Eles acabaram de voltar de uma competição no Paraguai, o Aberto Internacional de Assunção, onde o Vinícius conquistou o 1º lugar na categoria Sub 13 e a Isadora 1º lugar no Sub 21 e 3º lugar no Sub 19”, comemora a mãe muito orgulhosa. Eles são treinados pelo técnico Glauber Dias, que é pai de Vinícius.