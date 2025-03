Dois suspeitos de execução planejada são presos em Ponta Porã

Dois homens acusados de executarem Bruno Pacheco Ferreira, de 41 anos, em Ponta Porã, na tarde desta segunda-feira (24), foram presos pelo Exército Brasileiro, quando eles tentavam fugir da cidade em um veículo por aplicativo.

A prisão foi resultado da divulgação das imagens e a troca de informações entre as forças de segurança do Exército Brasileiro e a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.

As investigações, segundo a polícia, apontaram que o crime foi minuciosamente planejado, com monitoramento prévio da vítima antes da execução. Bruno Pacheco Ferreira foi assassinado a tiros na frente da esposa e do filho. A mulher e a criança estavam no banco dianteiro do veículo da família. Bruno havia acabado de sair de uma loja de ferramentas, localizada no cruzamento das ruas Marechal Floriano e Maracaju.

Imagens de câmeras de monitoramento mostram que ele estava com um pacote nas mãos, abriu a porta traseira do carro para guardar ou pegar um objeto quando foi surpreendido por um atirador.

Logo após o homicídio, a Polícia Civil teve acesso a imagens de câmeras de segurança, que mostraram que um veículo Fiat Strada branco chegou ao local, e um dos ocupantes desceu e disparou contra a vítima.

Logo depois, o carro utilizado no crime foi encontrado incendiado, como estratégia para dificultar a identificação dos envolvidos.

Prisão

De acordo com a polícia, os criminosos são oriundos do Paraná. A investigação revelou que os suspeitos se hospedaram em dois hotéis da região e permaneceram por vários dias acompanhando a rotina da vítima.

Após a execução, a dupla planejava fugir para o Paraná, quando foram abordados pelo Exército e diante das informações desencontradas fornecidas pelos homens, além das roupas que usavam, compatíveis com as imagens analisadas, eles foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, onde foi formalizado o flagrante.

Os dois possuem passagens criminais por tráfico de drogas e direção perigosa e homicídio. As investigações continuam para identificar o possível mandante do crime e esclarecer a motivação.