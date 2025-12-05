Douradão passa por adequações e está liberado para o Estadual

O estádio Fredis Saldivar, o Douradão, está liberado para receber os jogos do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol 2026. O alvará foi concedido após uma nova vistoria do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária, seguida de adequações estruturais realizadas pela Prefeitura de Dourados em parceria com o clube douradense que vai jogar o Estadual.

Segundo informou a diretora da Fundação de Esportes de Dourados (Funed), Giselly Amaral, o município providenciou a recarga de extintores, a substituição de lâmpadas de emergência e outros ajustes pontuais solicitados durante a inspeção técnica.

O conjunto de intervenções feitos pela Prefeitura de Dourados garantiu a segurança necessária para a liberação do estádio, o maior do interior de Mato Grosso do Sul. O Dourados AC realizou, como contrapartida, a instalação de barras e corrimãos de acessibilidade e segurança do estádio, contribuindo para a concessão do alvará. “A gestão municipal tem recorrido às parcerias e, também, à criatividade para superar a falta de recursos próprios e, seguindo a orientação do nosso prefeito, estamos obtendo sucesso na maioria das iniciativas”, completa Giselly Amaral.

A temporada 2026 do Estadual reunirá dez equipes: Operário, Ivinhema, Pantanal SAF, Águia Negra, Dourados AC, Costa Rica, Naviraiense e Corumbaense, além dos promovidos Bataguassu e Aquidauana, campeão e vice da Série B do ano anterior. Segundo o calendário apresentado pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), a Série A do Estadual 2026 começa nos dias 17 e 18 de janeiro e será encerrada no último fim de semana de março, respeitando o período definido pela CBF para os campeonatos regionais.

O formato da competição será mantido, sendo turno único com nove partidas para cada clube, classificando os seis melhores. Os líderes da primeira fase avançam diretamente para as semifinais, enquanto os demais classificados disputam as quartas. Os dois últimos colocados serão rebaixados para a Série B. Além do título estadual, estarão em disputa duas vagas para o Campeonato Brasileiro Série D de 2027, duas vagas para a Copa do Brasil e uma para a Copa Centro-Oeste, etapa classificatória da Copa Verde.