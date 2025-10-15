Veículos de Comunicação
Início Dourados

Esporte

Douradense conquista o 3º lugar nos Jogos Universitários Brasileiros 2025

Kátia Kuratone

Com garra, disciplina e paixão pelo esporte, João Capivara se destacou entre centenas de atletas, alcançando o pódio e elevando MS no cenário nacional. (Foto: Arquivo Pessoal)
O douradense e estudante universitário João Pedro Machini, conhecido carinhosamente como “João Capivara”, conquistou o terceiro lugar em sua modalidade, no maior evento esportivo universitário da América Latina — os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) 2025. O atleta do Jiu-Jitsu concorreu com representantes dos 27 estados brasileiros.

“Com muita dedicação, tenho conquistado meus sonhos. A luta continua, ainda há campeonatos pela frente e quero levar Dourados e Mato Grosso do Sul cada vez mais longe”, afirmou João Pedro, emocionado com o resultado.

A competição foi realizada em Natal, no Rio Grande do Norte, reunindo os melhores atletas universitários do país em uma celebração de talento, esforço e superação.

João Pedro, que é aluno das instituições UFMS e UNIFRON, tem adotado a capivara como símbolo de sua trajetória e do orgulho sul-mato-grossense, levou consigo o mascote que representa não apenas sua identidade esportiva, mas também a força e a leveza do nosso estado. A presença da capivara no evento chamou atenção e reforçou o vínculo afetivo com suas raízes.

Com garra, disciplina e paixão pelo esporte, João Capivara se destacou entre centenas de atletas, alcançando o pódio e elevando o nome de Mato Grosso do Sul no cenário nacional. Sua performance é motivo de orgulho para Dourados e para as universidades que representa.

A conquista reforça o potencial dos atletas universitários sul-mato-grossenses e inspira novas gerações a acreditarem no poder do esforço e da persistência. João ressaltou que segue focado em sua trajetória esportiva, mirando novos desafios e vitórias.

Em setembro deste ano, o atleta trouxe mais uma medalha de ouro para cidade ao conquistar o 1º lugar em sua categoria na Copa Liberdade Jiu-Jitsu União Pantaneiro, realizada em Campo Grande. O campeonato faz parte do circuito oficial da Federação União Pantaneira 2025.

