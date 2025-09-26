Douradense conquista ouro na Copa Liberdade e é convocado para o JUBS 2025

O atleta douradense João Pedro Machini trouxe mais uma medalha de ouro para cidade ao conquistar o 1º lugar em sua categoria na Copa Liberdade Jiu-Jitsu União Pantaneiro, realizada no dia 20 de setembro, em Campo Grande. O campeonato faz parte do circuito oficial da Federação União Pantaneira 2025 e reuniu competidores de alto nível de todo o estado.

Conhecido no mundo do jiu-jitsu como João Capivara, o jovem João Pedro vem se destacando como uma das principais promessas do jiu-jitsu universitário. E a trajetória segue firme: ele foi convocado para representar Mato Grosso do Sul no JUBS 2025 que acontecerá nos dias 5 a 18 de outubro em Natal (RN), o maior campeonato universitário do país.

“A preparação continua intensa. Estou focado em representar nosso Estado da melhor forma possível no JUBS,” afirmou João, em visita a Massa FM Dourados.

Para viajar para Natal, João Pedro busca apoio. “Peço a sua ajuda para que esse sonho se torne realidade. Seja com qualquer valor, divulgação ou palavras de incentivo, sua contribuição será uma bênção e fará toda a diferença para que eu possa realizar o sonho de mais uma vez representar meu esporte com honra e dedicação”.

João Pedro já participou três vezes do campeonato nacional — e em todas levou medalha de ouro. Com uma trajetória marcada por dedicação e conquistas, ele também já foi campeão mundial e, desde 2022, vem construindo uma carreira sólida no jiu-jitsu, acumulando 13 medalhas de ouro apenas naquele ano.

Quem quiser colaborar pode seguir no instagram @joaopedro_machini ou contribuir no

Pix: 67 99603-5502.