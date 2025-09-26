Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Esportes

Douradense conquista ouro na Copa Liberdade e é convocado para o JUBS 2025

Kátia Kuratone

Douradense conquista ouro na Copa Liberdade e é convocado para o JUBS 2025

O atleta douradense João Pedro Machini trouxe mais uma medalha de ouro para cidade ao conquistar o 1º lugar em sua categoria na Copa Liberdade Jiu-Jitsu União Pantaneiro, realizada no dia 20 de setembro, em Campo Grande. O campeonato faz parte do circuito oficial da Federação União Pantaneira 2025 e reuniu competidores de alto nível de todo o estado.

Conhecido no mundo do jiu-jitsu como João Capivara, o jovem João Pedro vem se destacando como uma das principais promessas do jiu-jitsu universitário. E a trajetória segue firme: ele foi convocado para representar Mato Grosso do Sul no JUBS 2025 que acontecerá nos dias 5 a 18 de outubro em Natal (RN), o maior campeonato universitário do país.

“A preparação continua intensa. Estou focado em representar nosso Estado da melhor forma possível no JUBS,” afirmou João, em visita a Massa FM Dourados.

Para viajar para Natal, João Pedro busca apoio. “Peço a sua ajuda para que esse sonho se torne realidade. Seja com qualquer valor, divulgação ou palavras de incentivo, sua contribuição será uma bênção e fará toda a diferença para que eu possa realizar o sonho de mais uma vez representar meu esporte com honra e dedicação”.

João Pedro já participou três vezes do campeonato nacional — e em todas levou medalha de ouro. Com uma trajetória marcada por dedicação e conquistas, ele também já foi campeão mundial e, desde 2022, vem construindo uma carreira sólida no jiu-jitsu, acumulando 13 medalhas de ouro apenas naquele ano.

Quem quiser colaborar pode seguir no instagram @joaopedro_machini ou contribuir no
Pix: 67 99603-5502.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos