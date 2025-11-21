Veículos de Comunicação
Dourados abre licitação para revitalizar Teatro Municipal

Jhonatan Xavier

Espaço foi inaugurado em 1998, mas nos últimos anos apresentou diversos problemas estruturais / Foto: Arquivo/O Progresso/Reprodução
Espaço foi inaugurado em 1998, mas nos últimos anos apresentou diversos problemas estruturais / Foto: Arquivo/O Progresso/Reprodução

A Prefeitura de Dourados publicou, em edição suplementar do Diário Oficial do Município de 20 de novembro, o aviso de Licitação Pública Nacional para contratar a empresa que executará a revitalização e reforma do Teatro Municipal Ayrthon Barbosa Ferreira. O processo, conduzido pela Secretaria Municipal de Administração, prevê a modernização da estrutura e a aquisição de novos equipamentos, com recursos do Ministério do Turismo, Caixa Econômica Federal e do empréstimo BRA-33/2022, do Fonplata.

A licitação será realizada em formato eletrônico, com julgamento pelo menor preço global e participação em ampla concorrência. O cadastramento das propostas estará aberto a partir das 9h do dia 24 de novembro de 2025, enquanto a sessão pública para disputa está marcada para as 9h de 15 de dezembro. O edital está disponível na plataforma Bolsa de Licitações do Brasil (BLL) e no Portal Nacional de Contratações Públicas.

Inaugurado em 1998 e com capacidade para 420 pessoas, o Teatro Municipal é um dos principais espaços culturais de Dourados, tendo sediado espetáculos de dança, teatro, música, cinema e eventos formativos ao longo de mais de duas décadas. Nos últimos anos, porém, o prédio apresentou deterioração estrutural, com laudos municipais alertando para riscos ao público e relatos de problemas como cupins, falhas de iluminação, instabilidades elétricas e acúmulo de lixo.

