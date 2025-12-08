Dourados abre processo seletivo para contratação temporária de professores

Foi publicado no Diário Oficial do Município da última sexta-feira (5) o Edital número 146/2025 da Secretaria Municipal de Educação, informando a abertura de inscrições do Processo Seletivo Simplificado para compor o cadastro reserva para contratação temporária de professores habilitados, no âmbito das unidades escolares urbanas da Rede Municipal de Ensino de Dourados.

O Processo Seletivo Simplificado terá validade para o ano letivo de 2026, sob a supervisão da Comissão de Processo Seletivo Simplificado. A inscrição será realizada exclusivamente pelo endereço eletrônico www.selecao.semed.dourados.ms.gov.br , de 8 a 14 de dezembro de 2025.

O Processo Seletivo Simplificado será realizado em etapa única e não haverá taxa de inscrição. O edital estará disponível para consulta no endereço eletrônico www.dourados.ms.gov.br. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação de todos os atos pertinentes a este processo seletivo, os quais serão publicados no Diário Oficial do Município. O candidato deverá preencher a Ficha de Inscrição eletrônica e enviar em plataforma devida conforme identificado no edital. Logo após a confirmação do envio, o candidato poderá imprimir o comprovante de inscrição.

A Secretaria Municipal de Educação não se responsabilizará por inscrição não recebida por qualquer motivo de ordem técnica, falha de computadores ou de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como quaisquer outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. O candidato deverá optar, no ato da inscrição, pela função de seu interesse de acordo com sua habilitação, podendo escolher lotação para professor de Educação Infantil em Centro de Educação Infantil Municipal – Bebês à Pré-Escola; Escolas Municipais – Pré-Escola; professores de anos iniciais: I) 1º ao 5º ano; II) 1ª e 2ª Fase da EJA. Professores com Habilitações Específicas: I) Educação Física: Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA; II) Língua Portuguesa: Ensino Fundamental e EJA; III) Matemática: Ensino Fundamental e EJA; IV) História: Ensino Fundamental e EJA; V) Geografia: Ensino Fundamental e EJA; VI) Ciências da Natureza: Ensino Fundamental e EJA; VII) Educação Agropecuária: Anos Finais do Ensino Fundamental. O edital estabelece que é vedada a inscrição em mais de uma função.