"Dourados é uma cidade que não para e dá resultado", afirmam empresários

O quadro “Vitrine de Negócios” desta terça-feira (22) recebeu os irmãos Mito e Same Gebara, que há 32 anos fundaram a Mito Engenharia, ainda com o nome Transmito.

Eles contam que a empresa teve início em 1993, quando eles venderam uma Pampa, um Opala e uma motocicleta e foram para Campo Grande, onde compraram um caminhão e dez caçambas. Na época Mito já trabalhava no ramo, enquanto Same era bancário. Com a nova aquisição os irmãos fundaram a Transmito.

Com o desenvolvimento da empresa e as novas demandas, Mito Gebara seguiu com a Mito Engenharia, enquanto Same Gebara continuou com a Transmito até 2015, empresa que abriu um leque de serviços e se tornou a Transmix, empresa que trabalha com caçambas para resíduos e atende grandes indústrias, serviços de terraplanagem, escavação, venda de areia, cascalho e brita, além de ser especialista em demolição e escavação.

Eles falam que as mudanças e os novos empreendimentos surgiram, principalmente, como adequação aos novos tempos e as demandas dos clientes. “Quem não entender o cliente está fora do mercado”, aponta Same Gebara.

Durante a entrevista os irmãos também fizeram um panorama sobre o crescimento de Dourados. Para eles as empresas de fora que estão se instalando na cidae, a construção de granes prédios e os condomínios fechados tem impressionado. “Meu pai veio do Líbano para cá com 30 dias em um navio, chegou aqui quando a praça Antônio João era de chão batido. De lá pra cá nossa família acompanhou o crescimento e ver a cidade hoje como está é inspirador”, ressalta Mito Gebara.

“Com isso que digo aos empresários, empreendedores que olham para nossa cidade. Venham para Dourados, porque ela é uma cidade que não para. A construção civil, o agronegócio… Quem chegar aqui e empreender vai ter resultado”, completa Same.

