Dourados entra em alerta de declínio de temperatura, segundo o Inmet

GOLPE

Site falso se passava pelo "Meu Detran" para aplicar golpes

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) derrubou um site falso que simulava a plataforma “Meu Detran” para aplicar golpes no Estado. O site foi descoberto após um condutor efetuar o PIX e não conseguir dar andamento com a documentação. Ao entrar em contato nos canais oficias do órgão, constatou que […]