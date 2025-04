Dourados entra em campo no sábado na Copa Assomasul

A 21ª edição da Copa Assomasul, o maior campeonato amador de futebol de campo da região Centro-Oeste tem início neste sábado (3/5) e em novo formato, com as equipes divididas em duas séries para promover maior equilíbrio técnico e competitividade. As três mais bem pontuadas se classificarão para a fase seguinte.

Segundo as informações da Assomasul, serão 69 equipes divididas em duas categorias, sendo a Série A, com 30 equipes, e a Série B, com 39 equipes.