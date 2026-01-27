Dourados está com alerta de chuvas intensas e tempestade, segundo o Inmet

Depois de 10 dias sem chuvas expressivas, aquelas superiores a 5 mm, segundo o Guia Clima da Embrapa, Dourados registrou na tarde desta terça-feira (27), 34.6 mm de chuva, com duração de 1h07.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade está com dois alertas, sendo um de perigo potencial para chuvas intensas, com validade até quarta-feira (28).

O alerta prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhada de ventos intensos, de até 60 km/h. O segundo alerta é de perigo potencial para tempestade.

Ainda de acordo com o Guia Clima da Embrapa, a temperatura mínima registrada nesta terça (27) é de 21.8ºC (14h14) e a máxima de 35.0ºC (12h29).

Dourados está com alertas emitidos pelo Inmet. (Reprodução)