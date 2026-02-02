Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

PREVISÃO DO TEMPO

Dourados está com alerta de tempestade até quarta, segundo o Inmet

Kátia Kuratone

Os avisos incluem riscos de tempestade e de acumulado de chuva que pode provocar alagamentos. (Foto: Kátia Kuratone)
Os avisos incluem riscos de tempestade e de acumulado de chuva que pode provocar alagamentos. (Foto: Kátia Kuratone)

Dourados está com dois alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), sendo um de grande risco de alagamentos com previsão de chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia, que termina nesta segunda (2/2) às 23h59.

Ainda segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade ainda está com outro alerta que prevê chuva entre 30 e 60 mm/h ou até 100 mm/dia, acompanhada de ventos intensos, de até 100 km/h e possibilidade de queda de granizo. Este segundo alerta termina na quarta-feira (4/2).

Nesta segunda-feira, de acordo com o Guia Clima da Embrapa, choveu 5.4 mm
com duração de 17 minutos. A temperatura mínima registrada foi 21.4ºC (2h09) e a máxima 29.1ºC (15h12).


Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
A sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos de 2026 acontece nesta terça-feira (3), a partir das 14h30, na Câmara Municipal de Dourados. (Foto: F.Grott/CMD)

POLÍTICA

Câmara de Dourados abre ano legislativo nesta terça-feira com sessão solene e a primeira sessão ordinária

A sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos de 2026 acontece nesta terça-feira (3), a partir das 14h30, na Câmara Municipal de Dourados. De acordo com a programação divulgada pela assessoria, haverá um momento de bênção ecumênica, além dos pronunciamentos do prefeito Marçal Filho (PSDB) e da presidente do Legislativo, a vereadora Liandra Brambilla (PSDB). […]
Na ação, ninguém foi preso. O material apreendido foi avaliado em aproximadamente R$ 280 mil. (Divulgação/DOF)

POLÍCIA

Veículos carregados com cigarros contrabandeados do Paraguai são apreendidos no distrito de Vila Vargas

Dois veículos carregados com 4.400 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai foram apreendidos por policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) neste domingo (1/2), no distrito de Vila Vargas, em Dourados. Na ação, ninguém foi preso. O material apreendido foi avaliado em aproximadamente R$ 280 mil. Segundo a polícia, a apreensão ocorreu quando […]