Dourados está com alerta de tempestade até quarta, segundo o Inmet

Dourados está com dois alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), sendo um de grande risco de alagamentos com previsão de chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia, que termina nesta segunda (2/2) às 23h59.

Ainda segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade ainda está com outro alerta que prevê chuva entre 30 e 60 mm/h ou até 100 mm/dia, acompanhada de ventos intensos, de até 100 km/h e possibilidade de queda de granizo. Este segundo alerta termina na quarta-feira (4/2).

Nesta segunda-feira, de acordo com o Guia Clima da Embrapa, choveu 5.4 mm

com duração de 17 minutos. A temperatura mínima registrada foi 21.4ºC (2h09) e a máxima 29.1ºC (15h12).



