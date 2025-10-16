Veículos de Comunicação
Dourados está com três alertas do Inmet: possibilidades de fortes chuvas, ventos e granizo

Kátia Kuratone

Dourados está com três alertas do Inmet: possibilidades de fortes chuvas, ventos e granizo

Dourados está com três alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicando risco de chuvas intensas, ventos fortes e possibilidade de granizo até o fim de semana.

Os avisos abrangem diferentes períodos e graus de severidade, e a Defesa Civil orienta a população a redobrar os cuidados.

O primeiro alerta, de chuvas intensas e perigo potencial, segue até às 10h de sexta-feira (17). O aviso prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros por dia, além de ventos de até 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos.

O segundo alerta, mais severo, é de tempestade com grau de perigo, com validade até as 23h59 de sexta-feira (17). Já o terceiro alerta, válido entre as 10h de sexta (17) e as 10h de sábado (18), também prevê chuvas e ventos intensos, com baixo risco de danos materiais.

