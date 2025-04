Dourados está em alerta de perigo de tempestade, segundo o Inmet

Dourados segue com tempo chuvoso e alerta de perigo de tempestade. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta segue até esta sexta-feira (25) com previsão de chuva de até 100 milímetros ao dia e com ventos intensos com velocidade podendo chegar a 100 km/h.

O Inmet também alerta para o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. E orienta a população que, se possível, desligue aparelhos elétricos. Em caso de emergência, os moradores devem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.