Dourados

Tempo

Dourados está em alerta de tempestade com previsão de ventos até 100 km/h

Kátia Kuratone

Alertas colocam Dourados com risco de tempestade entre hoje e sexta-feira (Reprodução)
Alertas colocam Dourados com risco de tempestade entre hoje e sexta-feira (Reprodução)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de tempestade para Dourados. De acordo com o primeiro aviso, que iniciou hoje e segue até quarta-feira com classificação “perigo potencial”, há expectativa de chuvas que podem acumular entre 20 e 30 milímetros por hora, ou ainda chegar a 50 milímetros no dia, com ventos intensos com chances de alcançar 60km/h e queda de granizo.

Já o segundo está previsto para começar à meia-noite de quinta (13), seguindo até 23h59 de sexta (14), com previsão de precipitações pluviométricas entre 30 e 60 milímetros por hora e até 100 milímetros diário no acumulado.  O aviso ainda aponta para ventos que podem variar de 60km/h a 100km/h, queda de granizo e riscos de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e riscos em plantações. 

O órgão também alerta para risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

O Inmet orienta que as pessoas evitem o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período do alerta. Em caso de ocorrência o contato da Defesa Civil é pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo 193.

