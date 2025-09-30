Dourados está em alerta de tempestade com previsão de ventos até 60 km/h

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade com grau de severidade classificado como perigo potencial para Dourados. De acordo com o aviso com início à 0h desta quarta-feira (1º) e segue até as 10h da manhã.

Há previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos que podem variar entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

O órgão também alerta para baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos em pontos isolados.

O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores ou estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, devido ao risco de quedas e descargas elétricas.

Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período do alerta.

Em caso de ocorrência o contato da Defesa Civil é pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo 193.