Dourados está em alerta para baixa umidade do ar, segundo Inmet



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta sexta-feira (21) um aviso de baixa umidade para Dourados e região. O alerta é válido das 10h às 21h, com índices podendo variar entre 30% e 20%.

A orientação ocorre devido ao clima seco, que aumenta o desconforto térmico e exige cuidados básicos de saúde e hidratação ao longo do dia.

Dicas importantes: