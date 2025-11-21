Dourados está em alerta para baixa umidade do ar, segundo Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta sexta-feira (21) um aviso de baixa umidade para Dourados e região. O alerta é válido das 10h às 21h, com índices podendo variar entre 30% e 20%.
A orientação ocorre devido ao clima seco, que aumenta o desconforto térmico e exige cuidados básicos de saúde e hidratação ao longo do dia.
Dicas importantes:
- Beba bastante líquido.
- Evite desgaste físico nas horas mais secas.
- Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).