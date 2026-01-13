Veículos de Comunicação
Início Dourados

PREVISÃO DO TEMPO

Dourados está em alerta para perigo potencial de tempestade, segundo o Inmet

Kátia Kuratone

Até o dia 22/12 Dourados está com alerta do Inmet para tempestade (Foto: Reprodução/Valter Campanato/Agência Brasil)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de Perigo Potencial para Tempestade para Dourados nesta terça-feira (13). O alerta segue até quarta (14) com possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia.

Além de ventos intensos que podem variar entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo com baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

A orientação do Inmet é de que os moradores fiquem atentos às mudanças rápidas no tempo e evitem deslocamentos desnecessários durante os períodos mais críticos.

Em caso de ocorrência, o contato da Defesa Civil é pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo 193.

a orientação é para que os pais ou responsáveis fiquem atentos para os lotes desses alimentos e que, na dúvida, substitua o mesmo para prevenir eventual intoxicação. (Foto: Divulgação/Assecom)

ALERTA

Vigilância Sanitária monitora intoxicação em criança de Dourados e reforça fiscalização de fórmulas infantis

Uma criança internada em um hospital particular de Dourados, com quadro de intoxicação desencadeada após o consumo de um dos alimentos constantes no rol das proibições está sendo acompanhada pela Vigilância Sanitária de Dourados. Segundo informações da assessoria da Prefeitura, a orientação é para que os pais ou responsáveis fiquem atentos para os lotes desses […]