Dourados está em alerta para ventos que podem chegar a 100 km/h, segundo o Inmet

Dourados está com alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) de perigo para vendaval, válido até às 21h desta quarta-feira (10). O aviso aponta para a possibilidade de rajadas de ventos entre 60 km/h e 100 km/h, com risco de quedas de árvores, destelhamento de casas e danos em estruturas e plantações.
A orientação é para que a população fique atenta e evite se abrigar sob árvores, não estacione veículos próximos a torres e placas de propaganda e ainda permaneça em local seguro caso ocorra as rajadas.
Em caso de ocorrências, a Defesa Civil pode ser acionada pelo 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.