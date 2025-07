Dourados está entre as 10 cidades com maior número de estupros no país

Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024 apontam que Dourados voltou a figurar entre os municípios com as maiores taxas de estupro do país, ficando na 10ª posição nacional, com uma taxa de 90,9 estupros para cada grupo de 100 mil habitantes.

O dado é alarmante, mas traz uma melhora em relação ao ano anterior, quando a segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul estava na 5ª colocação, o que representa uma redução de 1,3% dos casos.

Outra cidade sul-mato-grossense aprece na lista, Três Lagoas segue 36ª posição no ranking, com uma taxa de 67,9 estupros por 100 mil habitantes. Campo Grande que estava na lista em 2023 não consta entre as cidades com maiores índices em 2024.