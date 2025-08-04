Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Previsão do Tempo

Dourados está sob alerta de perigo de tempestade, segundo o Inmet

Kátia Kuratone

O aviso indica possibilidade de chuvas entre 30 e 60 milímetros de chuva por hora. (Reprodução)
O aviso indica possibilidade de chuvas entre 30 e 60 milímetros de chuva por hora. (Reprodução)

Dourados segue sob alerta de perigo de tempestade, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. O aviso indica possibilidade de chuvas entre 30 e 60 milímetros de chuva por hora, ventos intensos de 40 a 60 km/h e queda de granizo, além de riscos pontuais como alagamentos, queda de galhos de árvores e descargas elétricas.

De acordo com a previsão, o aviso termina nesta terça às 10h da manhã.

A orientação da Defesa Civil é para que a população evite se abrigar debaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.

O uso de aparelhos eletrônicos conectados à rede elétrica também deve ser evitado durante tempestades.

Em caso de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos