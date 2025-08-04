Dourados está sob alerta de perigo de tempestade, segundo o Inmet

Dourados segue sob alerta de perigo de tempestade, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. O aviso indica possibilidade de chuvas entre 30 e 60 milímetros de chuva por hora, ventos intensos de 40 a 60 km/h e queda de granizo, além de riscos pontuais como alagamentos, queda de galhos de árvores e descargas elétricas.

De acordo com a previsão, o aviso termina nesta terça às 10h da manhã.

A orientação da Defesa Civil é para que a população evite se abrigar debaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.

O uso de aparelhos eletrônicos conectados à rede elétrica também deve ser evitado durante tempestades.

Em caso de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.