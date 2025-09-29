Dourados fecha setembro sem variação no preço da gasolina

O Procon de Dourados divulgou a pesquisa semana de preços de combustíveis, realizada nos dias 25 e 26 de setembro, em 40 estabelecimentos na cidade e distritos. O menor preço encontrado na gasolina comum foi de R$ 6,19; no etanol o menor preço é de R$ 3,79; no diesel comum o menor preço foi de R$ 5,79; e no diesel S10 o menor preço praticado é de R$ 5,95.

Segundo as informações, a diferença entre o menor preço encontrado na gasolina comum (R$ 6,19) e o maior preço (R$ 6,39) é de 3,23%. No etanol, a diferença entre o menor (R$ 3,79) e o maior preço (R$ 4,89) é de 29,02%; no diesel comum a diferença entre o menor (R$ 5,79) e o maior preço (R$ 6,69) é de 15,54%; e no diesel S10, a diferença entre o menor (R$ 5,95) e o maior preço (R$ 6,79) é de14,12.

Setembro sem variação

O levantamento realizado pelo Procon também aponta que no comparativo mensal, o preço médio da gasolina comum em Dourados, em setembro de 2025, é de R$ 6,28, o mesmo valor praticado em agosto. O mesmo acontece com o etanol, que fechou nos dois meses em R$ 4,25.

Ainda na comparação entre setembro e o mês anterior, houve leve variação no valor do diesel comum, R$ 6,16 neste mês e R$ 6,15 em agosto, aumento de 0,16% no preço médio. Por sua vez, o diesel S10 apresentou nesta pesquisa o valor médio de R$ 6,23, sendo que na pesquisa do mês de agosto apresentou preço médio de R$ 6,24, mostrando uma queda de 0,16%.

Os consumidores podem exigir a análise do combustível para descobrir o teor de álcool presente na gasolina, teste feito pelo próprio funcionário do posto de combustível na frente do consumidor. Qualquer dúvida ou reclamação o Procon mantem canal aberto de comunicação através do telefone (67) 2222-1539 e no e-mail [email protected].