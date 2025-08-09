Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

O PRIMEIRO DO BRASIL

Dourados inaugura primeiro Samu Indígena do Brasil

Jhonatan Xavier

Dourados inaugura primeiro Samu Indígena do Brasil

Dourados se tornou, neste sábado (9), a primeira cidade do Brasil a contar com um Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Indígena. A base, instalada anexa ao Hospital Porta da Esperança, da Missão Evangélica Caiuá, na Reserva Indígena de Dourados, a maior reserva urbana do país.

A solenidade de inauguração reuniu lideranças indígenas Guarani, Kaiowá e Terena, além de representantes do governo federal, como o secretário da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), Weibe Tapeba, que representou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Também participaram autoridades locais e estaduais, que ressaltaram a importância da nova estrutura para agilizar o socorro e salvar vidas.

O Samu Indígena de Dourados conta com 14 profissionais, entre motoristas, técnicos de enfermagem e enfermeiros, muitos deles moradores da própria reserva. O serviço será acionado pelo telefone 192, como no modelo convencional, e terá estrutura adaptada para atender as necessidades específicas da comunidade.

Durante o evento, lideranças indígenas retomaram a preocupação com o futuro do Hospital Indígena Porta da Esperança, que corre risco de fechar as portas em outubro por falta de recursos. Conforme noticiado anteriormente pelo Portal RCN67, o presidente da Missão Evangélica Caiuá, Paulo César de Souza, afira que a unidade enfrenta um déficit financeiro mensal de R$ 200.000,00 e acumula uma dívida de R$ 4 milhões.

Hospital Indígena Porta da Esperança em Risco

Em entrevista exclusiva ao RCN67, Paulo César relatou omissão da parte do governo e prefeitura. “Fechar um hospital é fácil. Reabrir é quase impossível. Quando o poder público se omite, não é apenas a porta de um hospital que se fecha, é a porta do cuidado, da dignidade e do direito à saúde de milhares de cidadãos brasileiros”, alertou o dirigente.

Apesar das falas, representantes da prefeitura de Dourados e do governo do Estado não comentaram o caso. Mas todos os discursos foram unanimes em falar da união de esforços em prol da saúde indígena.

Demandas Indígenas e Ações Governamentais

Além da saúde outros assuntos também foram abordados, como a falta de água na Aldeia e a segurança, como ressaltou Weibe Tapeba.

“Nós estamos aqui no Dia Internacional dos Povos Indígenas, e quero dizer de forma pública que o Mato Grosso do Sul precisa respeitar mais os seus povos originários, os povos indígenas que habitam este estado, que é o estado que mais mata lideranças indígenas, que faz a luta pela defesa de seus territórios que foram ocupados, invadidos e que precisa garantir o acesso à terra para que as políticas públicas consigam alcançar esses territórios. E nós estamos aqui fazendo um caminho inverso na junção de esforço do estado, dos municípios, especialmente do governo federal, fazendo a promoção da defesa desses direitos”, disse.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
Ação oferece mais de 100 procedimentos para pacientes da lista de regulação do SUS, contemplando tanto a população indígena quanto a comunidade em geral. (Divulgação)

'Ebserh em Ação'

Mutirão de saúde oferece procedimentos à população indígena neste sábado no HU

O Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), filiado à Rede Ebserh, realiza neste sábado (9), a partir das 7h, um mutirão de saúde em homenagem ao Dia Internacional dos Povos Indígenas. Durante o mutirão, serão realizados procedimentos como pequenas cirurgias, exames de imagem, endoscopias, implantes de DIU e atividades educativas. Também haverá […]