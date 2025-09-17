Dourados inicia Semana do Trânsito nesta quinta-feira

Prefeitura de Dourados confirmou nesta semana a programação oficial da Semana Nacional do Trânsito, que ocorrerá entre os dias 18 e 25 de setembro, em conformidade com a legislação federal instituída em 1997.

Entre as ações previstas estão palestras, intervenções artísticas, simulações de direção sob influência de álcool, bem como blitz educativa com o tema “Pedestre pé na faixa, motorista pé no freio”.

A abertura oficial ocorrerá em local e horário previstos pela administração municipal, com participação do Detran e de parceiros. Também serão realizadas panfletagens em locais públicos como aeroporto e universidade, no decorrer da semana.

As ações serão desenvolvidas pela Escola Pública de Trânsito ‘José Elias Moreira’, da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), em parcerias com outras instituições que formam o Grupo Rede Unidos pela Vida.

Segundo as informações da Prefeitura, a programação será aberta às 8 horas, com o programa Agetran na Escola e reinauguração da Pista de Trânsito, na Escola Aurora Pedroso de Camargo, no Parque Alvorada. A ação educativa prossegue na sexta-feira, com a panfletagem ‘Conscientização quanto a Segurança no trânsito’, às 7h30, no aeroporto e, às 10h, na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). No sábado, a abordagem será na Igreja Nossa Senhora de Fátima, às 19h, antes do início da missa.

Na segunda-feira (22), a conscientização para a segurança no trânsito será no Centro Administrativo Municipal (CAM), às 8h. Em seguida, blitz educativa em alusão ao Dia Nacional da luta da pessoa com Deficiência, com participação do CCPCD Dorcelina Oliveira Folador. Será às 9h, na Avenida Marcelino Pires (Entre Nelson de Araújo e João Cândido Câmara).

Já na terça-feira (23), a abordagem será às 7h, na Avenida José Roberto Teixeira, tendo como alvo os ciclistas, com propósito de conscientização quanto ao uso da ciclovia. Na quarta-feira (24), também às 7h, haverá panfletagem e adesivagem de motos, na Avenida Guaicurus, em frente ao quartel do Exército, com abordagem a motociclistas, visando à conscientização quanto a segurança no trânsito. Às 19h a abordagem será na Igreja Nossa Senhora Aparecida, do BNH 4º Plano.

Na quinta-feira (25), às 8h, o projeto Agetran na Escola vai para a Escola Dom Aquino Corrêa, no distrito do Panambi, com a ação educativa “Pequenos no tamanho, grandes no trânsito”, voltado à orientação das crianças sobre regras para o trânsito seguro.

O encerramento da Semana Nacional do Trânsito será no sábado, dia 27, com a 2ª Passeata pela Vida. Haverá ações alusivas ao Setembro Amarelo e à redução de vítimas de sinistros de trânsito, despertando e chamando a atenção pela vida. A concentração terá início às 8h, em frente ao Shopping Avenida Center, seguida de passeata pela Avenida Marcelino Pires, até a Praça Antônio João.