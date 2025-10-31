Dourados mantém saldo positivo na geração de empregos, segundo dados do Caged

Dourados manteve o saldo positivo na geração de empregos formais, conforme os dados relativos ao mês de setembro divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, através do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

Segundo os dados, foram 3.238 admissões no período, contra 3.063 demissões, resultando na criação de 175 novos postos de trabalho no município. O setor de serviços terminou setembro com o melhor saldo: sendo 1.468 contratações por carteira assinada contra 1.357 desligamentos. No comércio, apesar do bom número de trabalhadores contratados, 843, as demissões chegaram a 872, causando um ‘déficit’ de 29 vagas.

Estado

Mato Grosso do Sul gerou 1.379 empregos com carteira assinada no mês de setembro, com destaque para os setores da Construção, Indústria e Comércio. Os dados foram compilados na tarde de quinta-feira (30) pela Assessoria Especial de Economia e Estatística da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), a partir do Painel de Informações do Novo Caged (Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho e Emprego.

A Construção teve destaque com a geração de 762 novas vagas, a Indústria veio em seguida com 525 e o Comércio mais 420 vagas. Na contramão, os setores de Serviços (-203) e Agropecuária (-125) tiveram redução no número de trabalhadores com carteira assinada, o que fez com que o saldo ficasse em 1.379.

O estoque mensal – o total de trabalhadores com carteira assinada no mês de setembro em Mato Grosso do Sul – ficou em 701.093.

Houve equilíbrio na distribuição dos empregos formais entre os sexos no mês de setembro. Embora o total de admissões (21.605) e demissões (20.931) entre trabalhadores do sexo masculino tenha sido bem maior em comparação com as contratações (13.717) e desligamentos (12.466) de trabalhadoras, no saldo os grupos se equiparam: 674 novas vagas para homens e 705 para mulheres.

Na distribuição regional, os municípios com maiores saldos positivos de empregos formais foram Campo Grande (565), Nova Alvorada do Sul (236), Ribas do Rio Pardo (209), Dourados (175) e São Gabriel do Oeste (149).