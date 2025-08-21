Dourados perde mais de R$ 4 milhões em recurso para saúde mental

Dourados perdeu R$ 4,492 milhões em recursos do Governo Federal que seriam destinados à construção de um Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CapsI) e de um Caps AD 24h, voltado ao atendimento de dependentes químicos.

No início de agosto, a reportagem do Portal RCN67/Rádio Massa FM já havia revelado que a cidade corria contra o tempo para não perder os valores, que fazem parte de um pacote de investimentos do Novo PAC. Mesmo sob pressão, a Prefeitura não conseguiu entregar a tempo o projeto básico de engenharia e o plano de trabalho exigidos pelo Ministério da Saúde.