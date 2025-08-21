Veículos de Comunicação
Início Dourados

SEM CUMPRIR PRAZO

Dourados perde mais de R$ 4 milhões em recurso para saúde mental

Jhonatan Xavier

Prefeitura aguarda resposta do Ministério da Saúde / Foto: Prefeitura de Dourados/Divulgação
Prefeitura aguarda resposta do Ministério da Saúde / Foto: Prefeitura de Dourados/Divulgação

Dourados perdeu R$ 4,492 milhões em recursos do Governo Federal que seriam destinados à construção de um Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CapsI) e de um Caps AD 24h, voltado ao atendimento de dependentes químicos.

No início de agosto, a reportagem do Portal RCN67/Rádio Massa FM já havia revelado que a cidade corria contra o tempo para não perder os valores, que fazem parte de um pacote de investimentos do Novo PAC. Mesmo sob pressão, a Prefeitura não conseguiu entregar a tempo o projeto básico de engenharia e o plano de trabalho exigidos pelo Ministério da Saúde.

Questionada pela nossa redação, a Prefeitura de Dourados respondeu apenas: “Em relação ao Caps o Ministério da Saúde ainda não respondeu o pedido de dilação de prazo feito pela prefeitura com aprovação unânime do Conselho Municipal de Saúde.”

Dos projetos que deveriam ser apresentados, apenas o da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi formalizado dentro do prazo.

