Dourados perde mais de R$ 4 milhões em recurso para saúde mental

Dourados perdeu R$ 4,492 milhões em recursos do Governo Federal que seriam destinados à construção de um Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CapsI) e de um Caps AD 24h, voltado ao atendimento de dependentes químicos.
No início de agosto, a reportagem do Portal RCN67/Rádio Massa FM já havia revelado que a cidade corria contra o tempo para não perder os valores, que fazem parte de um pacote de investimentos do Novo PAC. Mesmo sob pressão, a Prefeitura não conseguiu entregar a tempo o projeto básico de engenharia e o plano de trabalho exigidos pelo Ministério da Saúde.
Questionada pela nossa redação, a Prefeitura de Dourados respondeu apenas: “Em relação ao Caps o Ministério da Saúde ainda não respondeu o pedido de dilação de prazo feito pela prefeitura com aprovação unânime do Conselho Municipal de Saúde.”
Dos projetos que deveriam ser apresentados, apenas o da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi formalizado dentro do prazo.