Dourados pode ter pancadas de chuva com trovoadas nesta segunda-feira

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam possibilidade de chuvas com trovoadas isoladas para a tarde e a noite desta segunda-feira (10), em Dourados.

Conforme as informações o dia segue com a formação de muitas nuvens no período da manhã e durante a tarde e a noite, pode haver pancadas de chuvas com trovoadas em áreas isoladas da cidade. A temperatura mínima fica em 22°C, enquanto a máxima pode chegar à 35°C.

Conforme informações do Guia Clima da Embrapa Agropecuária Oeste, o acumulado mensal de chuva em Dourados é de 14.2 mm, enquanto a média prevista para março é de 138.6 mm. Ainda de acordo com as informações, a Sensação Térmica na cidade está em 29.4°C, que é classificado como nível amarelo, de atenção.