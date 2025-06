Dourados recebe 2º Encontro ESG-MS nesta quinta-feira

No próximo dia 5 de junho, data em que se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente, Dourados será palco do 2º Encontro ESG-MS – Sustentabilidade e Consciência Ambiental, reunindo empresários, lideranças, pesquisadores e a comunidade para discutir práticas sustentáveis e promover a conscientização ambiental. O evento é gratuito e terá atividades durante todo o dia, em dois locais da cidade.

Realizado pela ACED – Associação Comercial e Empresarial de Dourados, Brave Consultoria e Treinamentos e do Imam – Instituto do Meio Ambiente de Dourados, o ESG-MS tem início no dia 05, das 8h às 12h, no Auditório da ACED, com ciclo de palestras, painéis de debates e a participação de especialistas que vão compartilhar experiências e soluções sustentáveis aplicáveis tanto aos negócios quanto à comunidade. Durante essa etapa, haverá também uma ação simbólica de entrega de mudas de árvores aos participantes, reforçando o compromisso com o meio ambiente.

A partir das 14h, as atividades seguem na Casa da Cultura da UEMS – Espaço Guaraoby, com uma programação diversificada. Estão previstas apresentações culturais, exposições de projetos como o Projeto Arara Azul, Cultura Oceânica e Ciência Cidadã, além da aguardada entrega do Prêmio Marco Verde, que reconhece práticas sustentáveis desenvolvidas na região.

O encontro é uma oportunidade valiosa para que empresários e lideranças locais fortaleçam seus conhecimentos sobre ESG (ambiental, social e governança) e entendam como essas práticas impactam diretamente na competitividade e no desenvolvimento sustentável dos negócios. Além disso, o evento fomenta a conexão entre setor produtivo, academia e sociedade.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.esg.bravect.com.br. O evento ainda conta com apoio da Sanesul, UEMS, Unigran, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Prefeitura de Dourados, TEM e Ambiental MS Pantanal.

PROGRAMAÇÃO

DATA: dia 05 de junho

HORÁRIO: das 8h às 12h

LOCAL: Auditório da ACED – João Rosa Góes, 355 – Centro (Anexo à ACED)

Palestras com grandes nomes, painel de debates e entrega simbólica de mudas de árvores

HORÁRIO: A partir das 14h

LOCAL: Casa de Cultura da UEMS – Espaço Guaraoby – Rua Monte Alegre, 1955

Apresentações culturais, Projeto Arara Azul, Cultura Oceânica, Ciência Cidadã, Entrega do Prêmio Marco Verde e mais entrega de mudas para ação coletiva

Inscrição gratuita no link: https://esg.bravect.com.br.