Dupla de Aparecida é destaque na 3ª etapa do Circuito MS de Beach Tennis em Dourados

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Suspeito de agredir mulher grávida de gêmeos está foragido

A polícia segue com as buscas pelo venezuelano José Omar Queiroz, suspeito de agredir a esposa, de 37 anos, grávida de gêmeos, na manhã deste domingo (25), na residência do casal no Jardim Leste, em Dourados. Devido a agressão, um dos bebês morreu enquanto o outro foi hospitalizado, junto a mãe. De acordo com as […]