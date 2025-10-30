Veículos de Comunicação
Início Dourados

Encontro

Dourados recebe Festival Internacional de Turismo do Centro-Sul do MS nesta sexta e sábado

Kátia Kuratone

Organizado em três eixos (técnico-acadêmico, político-institucional e mercado e negócios), o evento propõe uma abordagem integrada para o desenvolvimento sustentável do turismo sul-mato-grossense. (Divulgação)
Dourados sedia o Festival Internacional de Turismo do Centro-Sul do MS, nesta sexta (31) e sábado (1). A ação nasce como uma estratégia de integração regional, onde governo, mercado e academia se encontram para discutir caminhos concretos de desenvolvimento do turismo em toda a região Centro Sul de Estado de Mato Grosso do Sul.

Em dois dias de programação (31/10 e 01/11), o evento traz conteúdo técnico, articulação institucional e geração de negócios, valorizando a identidade territorial e a economia criativa de 34 municípios da região.

O festival é fruto da integração entre as Instâncias de Governança Regional (IGRs) do Centro-Sul – Celeiro do MS, Caminhos da Fronteira, Vale das Águas e Caminhos da Natureza e tem como um dos apoiadores do Sebrae/MS. A proposta reúne lideranças políticas, empresariais, acadêmicas e comunitárias, além do trade turístico, universidades e ecossistemas de inovação.

O Sebrae/MS atua em parceria com as IGRs, por reconhecer o turismo como uma importante alavanca para o desenvolvimento local e para a geração de oportunidades aos pequenos negócios. A unidade Regional Sul da instituição será a sede para a abertura, que será no dia 31 de outubro, às 19h, com a realização do painel “Governança do Turismo no MS e no Centro-Sul do Estado”.

Já no dia 1º, o espaço será palco para a realização de capacitações, como painel “Turismo de Natureza” e as palestras “Turismo de observação de aves em Mato Grosso do Sul”, “Trilhas como ferramenta de desenvolvimento econômico territorial”, Turismo de negócios e compras na fronteira Brasil Paraguai” e “Fundação MS: Experiências que conectam o campo ao turismo”.

As temáticas abrangem desde o aviturismo e as trilhas de longo curso como oportunidades para atrair novos públicos, além do potencial do turismo de negócios e compras; turismo agrotecnológico e das feiras técnicas na dinamização econômica regional.

O Sebrae/MS ainda realiza uma sessão de negócios, das 13h30 às 17h, voltada aos empresários do trade turístico. A instituição também promove a Feira de Produtos Regionais e Economia Criativa do Centro-Sul, na Praça Antônio João, com 30 expositores como forma de trazer visibilidade ao trabalho desenvolvido pelos pequenos negócios locais. No dia, 31, o horário de funcionamento é das 13h às 20h, e no dia 01/11, das 9h às 16h. (Com informações da assessoria)

Inscrições: Sympla – https://www.sympla.com.br/evento/festival-internacional-de-turismo-do-centro-sul-do-ms/3165607

PROGRAMAÇÃO COMPLETA:
31 de Outubro – Sexta-feira

19h – Abertura Oficial
Local: SEBRAE Dourados – Praça do Cinquentenário
19h15 – Composição de Mesa
Apresentação das IGRs
20h – Governança e Regionalização do Turismo no Mato Grosso do Sul – Fundtur MS
Leonardo Resende e Edson Moroni
21h30 – Encerramento

01 de Novembro – Sábado

07h30 – Café da Manhã
Local: SEBRAE Dourados – Praça do Cinquentenário
08h30 – Abertura Oficial
08h40 – Painel: Turismo de Natureza
Roteiro integrado para o turismo de observação de aves na Rota de Integração Latino-Americana (Brasil, Paraguai, Argentina e Chile) – Dra. Simone Mamede – UFT – TO
09h10 – Turismo de Observação de Aves no Mato Grosso do Sul
Instituto Mamede – MS | Dra. Maristela Benites
09h45 – Trilhas como Ferramenta de Desenvolvimento Econômico Territorial
Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso – SP | Camilla Bassani
10h30 – Turismo de Negócios e de Compras na Fronteira: Brasil – Paraguai
Senatur – PY | Secretário Ramon Ariste Villalba
11h20 – Fundação MS: Experiências que Conectam o Campo ao Turismo
Fundação MS | Karine Wanser
13h30 às 17h – Sessão de Negócios – Turismo

