Saúde

Dourados recebe nova ambulância para atender população com transporte intermunicipal e interestadual

Kátia Kuratone

O veículo fará o transporte intermunicipal e interestadual de pacientes de média e alta complexidade. (Foto: A. Frota)
O veículo fará o transporte intermunicipal e interestadual de pacientes de média e alta complexidade. (Foto: A. Frota)

Uma nova ambulância foi entregue na manhã desta sexta-feira (5) para atender a população de Dourados. O veículo fará o transporte intermunicipal e interestadual de pacientes de média e alta complexidade, fortalecendo a rede de assistência e garantindo maior segurança e qualidade no deslocamento dos usuários.

A ambulância chega por meio de um termo de cooperação entre o Distrito Sanitário Indígena (DSei) e a Prefeitura de Dourados. O veículo novo é equipado com ar comprimido, cilindro de oxigênio, maca rígida, prancha, entre outros e conta com mão de obra necessária para a execução dos serviços, fornecimento de combustível, peças e manutenção do veículo, tudo disponibilizado pela Prefeitura de Dourados.

O atendimento é voltado principalmente para os pacientes de Dourados, com destino aos locais referenciados pelo Sistema Nacional de Regulação (Sisreg), em regime de atendimento ininterrupto (24 horas).

Segundo o secretário de Saúde Márcio Figueiredo citou que o veículo vai agregar significativamente no serviço prestado aos douradenses. “Agrega ao serviço destinado a todo a população e qualifica o serviço de transporte, por se tratar de um veículo novo”, destacou. (Com informações da Assecom)

