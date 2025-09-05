Veículos de Comunicação
ECONOMIA

Dourados registra aumento de 4,26% na Cesta básica

Jhonatan Xavier

Pesquisa foi feita em 12 supermercados da cidade e foram coletados preços de 29 itens / Foto: Divulgação
Pesquisa foi feita em 12 supermercados da cidade e foram coletados preços de 29 itens / Foto: Divulgação

Nos dias 2 a 4 de setembro de 2025, o Procon de Dourados realizou uma pesquisa de preços em 12 supermercados da cidade, coletando dados de 29 produtos essenciais. O levantamento apontou um aumento médio de 4,26% no valor da cesta básica em relação ao mês anterior.

Apesar da alta média, algumas variações entre estabelecimentos foram impressionantes: o extrato de tomate (300 g) registrou diferença de até 640,26%, enquanto a erva-mate de tereré (500 g) teve variação de 551,02%. Itens como esponja de aço (8 unidades) também chegaram a 450,34% de diferença, enquanto o sabão em pó (800 g) variou 354,43%, creme dental (70 g) 342,96%, goiabada (300 g) 197,33%, leite em pó integral (400 g) 186,47% e água sanitária (1 l) 167,44%.

No total, foram identificados 18 produtos com diferença superior a 100% de preços entre o menor e o maior valor praticado nos mercados pesquisados. A diferença geral entre o estabelecimento mais barato e o mais caro foi de 52,97%, um sinal de que a simples pesquisa de preços pode representar considerável economia para as famílias. O Procon recomenda que os consumidores verifiquem atentamente embalagem e validade dos produtos, e disponibiliza canais de atendimento para dúvidas ou reclamações, como telefone e e-mail oficiais.

