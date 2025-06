Dourados registrou cinco captações de órgãos em 2025

Ambiental

Sucuri de 2,5 metros é resgatada dentro de camionete em Dourados

Uma ocorrência inusitada mobilizou as equipes do 2º Batalhão da Polícia Militar Ambiental (2º BPMA) e do Corpo de Bombeiros em Dourados. Uma sucuri de aproximadamente 2,5 metros foi encontrada enrolada na longarina de uma camionete Hilux SW4, estacionada na região do Parque das Nações. O acionamento partiu da própria família proprietária do veículo, que […]