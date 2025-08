Dourados sedia 1º Encontro Regional de Rádio e TV no dia 4 de agosto

O 1º Encontro Regional de Rádio e TV, promovido pela MIDIACOM MS, acontece na próxima segunda-feira, dia 4, a partir das 19h, no Anfiteatro da UNIGRAN, em Dourados. O evento é gratuito e aberto ao público. Basta fazer a inscrição e a doação de 1 kg de alimento não perecível.

Com o tema “O Futuro do Rádio e da Televisão: mais conectados, mais relevantes e mais presentes”, o encontro trará debates sobre os desafios e as oportunidades do setor em tempos de transformação digital e mudanças no comportamento do público.

Um dos destaques da programação é a palestra do secretário executivo de Comunicação do Estado, Frederico Souza, que vai apresentar dados levantados em uma ampla pesquisa realizada entre 2023 e 2024 sobre os hábitos de consumo de mídia no Mato Grosso do Sul. A abordagem trará reflexões sobre como a população do interior se informa, em quais meios confia e como isso impacta as estratégias de comunicação pública.

A apresentação também vai explorar o papel do rádio e da televisão como fontes de credibilidade, mesmo em um cenário de crescimento acelerado das redes sociais e plataformas digitais. O tema tem despertado atenção por tratar de um dilema contemporâneo: o excesso de informação versus a confiança no que se consome.

Além de compartilhar os principais aprendizados da pesquisa, a palestra abordará como esses dados têm sido usados para planejar campanhas públicas de forma mais eficiente, respeitando as realidades regionais do estado.

Palestrantes confirmados:

Marina Alves – “Rádio: meio indispensável para uma comunicação assertiva!”

Frederico Fukagawa – “Hábitos de Consumo de Mídia no Interior”

Fernando Morgado – “A força da TV aberta e do rádio: mídias que geram resultado”

SERVIÇO

1º Encontro Regional de Rádio e TV – MIDIACOM MS

🗓️ 4 de agosto (domingo), às 19h

📍 Anfiteatro da UNIGRAN – Dourados (MS)

🎟️ Entrada: 1 kg de alimento não perecível

Faça a inscrição pelo Sympla (Clique aqui)