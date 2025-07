Dourados sedia encontro do MS Ativo Municipalismo nesta quarta-feira

Solidariedade

Brechó Solidário acontece no Centro de Convivência da Pessoa com Deficiência Dorcelina Folador nesta quinta

A edição do Brechó Solidário acontece nesta quinta-feira (10), a partir das 9h, no Centro de Convivência da Pessoa com Deficiência Dorcelina Folador, localizado na Rua dos Caiuás, 955, na região da Vila Esperança. A ação da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) visa a distribuição dos donativos arrecadados ao longo da Campanha do Agasalho […]