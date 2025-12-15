Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

PREVISÃO DO TEMPO

Dourados segue com dois alertas de tempestade, de acordo com Inmet

Kátia Kuratone

Na terça-feira (16), o tempo segue instável. Os termômetros devem marcar mínima de 18°C e máxima de 34°C. (Reprodução Inmet)
Na terça-feira (16), o tempo segue instável. Os termômetros devem marcar mínima de 18°C e máxima de 34°C. (Reprodução Inmet)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois avisos de Perigo para Tempestade para Dourados nesta segunda-feira (15). Os alertas seguem até terça (16).

O primeiro com possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Além de ventos intensos que podem variar entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Já o segundo aviso tem possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos entre 60-100 km/h e queda de granizo.

A orientação do Inmet é de que os moradores fiquem atentos às mudanças rápidas no tempo e evitem deslocamentos desnecessários durante os períodos mais críticos.

Em caso de ocorrência, o contato da Defesa Civil é pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Segundo o Inmet, nesta terça-feira (16), o tempo segue instável em Dourados com muitas nuvens, pancadas de chuva e chance de granizo. À tarde, a previsão é de chuva isolada, enquanto à noite há possibilidade de pancadas acompanhadas de trovoadas isoladas. Os termômetros devem marcar mínima de 18°C e máxima de 34°C.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos