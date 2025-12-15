Dourados segue com dois alertas de tempestade, de acordo com Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois avisos de Perigo para Tempestade para Dourados nesta segunda-feira (15). Os alertas seguem até terça (16).

O primeiro com possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Além de ventos intensos que podem variar entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Já o segundo aviso tem possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos entre 60-100 km/h e queda de granizo.

A orientação do Inmet é de que os moradores fiquem atentos às mudanças rápidas no tempo e evitem deslocamentos desnecessários durante os períodos mais críticos.

Em caso de ocorrência, o contato da Defesa Civil é pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Segundo o Inmet, nesta terça-feira (16), o tempo segue instável em Dourados com muitas nuvens, pancadas de chuva e chance de granizo. À tarde, a previsão é de chuva isolada, enquanto à noite há possibilidade de pancadas acompanhadas de trovoadas isoladas. Os termômetros devem marcar mínima de 18°C e máxima de 34°C.